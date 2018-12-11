Министр труда Самарской области расскажет о Конституции РФ студентам Самарского университета

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В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию данного события, 12 декабря текущего года планируется реализация проекта «Уроки Конституции».12 декабря в 10.00 министр труда, занятости и миграционной политики Самарской областивстретится со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарский университет) и проведет Урок Конституции РФ.Место проведения Урока – Самара, ул. Академика Павлова 1Г, корпус № 24, юридический факультет, ауд. 501.