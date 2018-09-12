Мать 4 детей из Тольятти за неуплату алиментов проведет полгода на исправительных работах

94

В отделе судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти Самарской области в отношении гражданки А. было возбуждено 2 исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Женщина задолжала им свыше 620 тысяч рублей.Долгое время гражданка А., являясь трудоспособной, не предпринимала каких-либо мер к трудоустройству. Отсутствие официального источника дохода у женщины не давало судебным приставам-исполнителям возможности направить по месту работы исполнительные документы для удержания 1/3 части получаемых ежемесячно денежных средств.В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями в отношении должницы был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил женщине наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако это не побудило ее исправиться. Гражданка А. продолжила, несмотря на решение суда, избегать выплаты алиментов.Судебными приставами было вынесено постановление о возбуждении в отношении должницы уголовного дела. Суд приговорил гражданку А. к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденной 5% в доход государства.