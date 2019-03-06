Как жители Самарской области относятся к гендерным праздникам?
6 марта 2019 11:45
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Служба исследований HeadHunter выяснила, как соискатели относятся к гендерным праздникам, не считают ли они их проявлением сексизма.
Организованные поздравления мужчин с 23 февраля и женщин с 8 марта в компаниях, в большинстве случаев, являются общепринятыми. Лишь 18% заявили, что у них на работе не принято поздравлять мужчин с Днём Защитника Отечества, и 15% — что у них не принято поздравлять женщин с 8 марта.
23 февраля
56% респондентов Самарской области склонны думать, что 23 февраля праздник всех мужчин (самый высокий показатель по России). 32% считают, что это праздник тех, кто служил в армии или работает в военной сфере. Примечательно, что такого мнения чаще придерживаются мужчины, женщины наоборот – чаще воспринимают этот день как дополнительный повод поздравить всех мужчин без исключения.
47% жителей области положительно относятся к традиции поздравлять 23 февраля всех мужчин без исключения. Против подобной традиции чаще других высказывались работники юридической сферы (33%).
8 марта
21% работников Самарской области считают, что 8 марта – это «праздник весны и красоты». 64% – «праздник всех женщин». 12% опрошенных жителей региона отрицательно относятся к традиции поздравлять женщин с 8 марта. Такого мнения чаще других придерживаются представители маркетинга и ИТ-сферы. «За» поддержание традиции высказались 63% жителей Самарской области.
Примерно в равной степени и мужчины (53%), и женщины (49%) не считают гендерные праздники проявлением сексизма. В Самарской области доля сторонников противоположной точки зрения составляет 11%. Чаще других такое мнение выражают представители сфер искусства и ИТ.
Фото: pixabay.com
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Комментарии
Социум
6 марта 2019 12:26
Он приступил к работе с сегодняшнего дня. Социум
184
6 марта 2019 11:56
Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. Социум
73
6 марта 2019 11:45
Примерно в равной степени и мужчины, и женщины не считают гендерные праздники проявлением сексизма. Социум
82
Здравоохранение
5 марта 2019 14:00
Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают. Здравоохранение
374
5 марта 2019 11:11
Такие данные получены за 2018 год. Здравоохранение
236
5 марта 2019 09:52
Ему помогла пересадка стволовых клеток. Здравоохранение
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