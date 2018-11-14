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Как правильно выбрать сосиски: советы дает Роскачество

14 ноября 2018 10:14
114
Как правильно выбрать сосиски: советы дает Роскачество
 Почему качественный продукт не может стоить 150 рублей за упаковку и как определить его качество ещё до покупки.

Специалисты "Роскачества" проверили молочные сосиски 40 российских производителей. Оказалось, что истории про добавление мяса кошек и собак, а также бумаги — не более чем миф. Зато в сосисках нашли конину и сою. А также почти в половине образцов обнаружены следы антибиотиков. Нашли и каррагинан, влагоудерживающую добавку, которая не допускается госстандартом. Впрочем, были и другие компоненты, которые не являются ядовитыми, но полезными их тоже не назовёшь.

Итак, как грамотно выбрать сосиски, чтобы за собственные деньги не получить всю таблицу Менделеева в упаковке.

Во-первых, смотрим на консистенцию. Так, хорошие сосиски довольно плотные. А когда на них надавливаешь — упругие. Технолог Ирина Рогачёва подчеркнула, что каждая сосиска должна быть без морщин. В противном случае появляются вопросы к условиям хранения.

— Сосиски, в зависимости от состава и оболочки, хранятся от трёх до 15 суток. Если в вакууме — до месяца. Держать их нужно в холодильнике, — рассказала Рогачёва.

По словам специалиста, плохим признаком будет, если сосиски выглядят "слишком уж аппетитно". Нормальные изделия розоватые. Если они чересчур яркие, то, скорее всего, при изготовлении использовали красители. Кроме того, это может быть признаком наличия заменителей мясного сырья.

Во-вторых, название тоже способно "объяснить", какого качества продукт перед нами. Так, сделанные по ГОСТу сосиски — это высший сорт. В эту категорию входят любительские, особые, сливочные и молочные. А уже дальше, исходя из цены и состава, вы выбираете то, что считаете оптимальным. Отметим, что название менять нельзя. То есть "Особые сельские" (условно) и сосиски особые — это разные продукты, утверждают специалисты.

В первом случае вполне допустимо, что они сделаны не по ГОСТу, а по техусловиям. То есть строгого соблюдения стандарта может не быть.

— "Отёки" в пачке, словно воды налили, — признак того, что сосиски готовили с использованием большого количества жира или жилистого мяса. Также возможно, что в продукт добавили слишком много воды, — отметил повар Алексей Баранов.

Можно проверить качество сосисок и в домашних условиях: просто сварите их. Начали разваливаться через 2–3 минуты после того, как их опустили в кипящую воду? Вероятнее всего, ваша сосиска состоит из крахмала.

И ещё: упаковка качественных сосисок не может стоить 150 рублей. Даже на распродаже. Посмотрите, сколько стоит килограмм мяса, и сравните цены, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
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