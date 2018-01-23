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Кадастровая палата Самарской области напоминает жителям региона о том, что межевание остается добровольной процедурой

23 января 2018 11:36
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Кадастровая палата Самарской области напоминает жителям региона о том, что межевание остается добровольной процедурой
В настоящее время закон не обязывает владельцев земельных участков оформлять их границы.

Сотрудники учреждения неоднократно сталкивались со случаями недобросовестного поведения профессиональных участников рынка недвижимости, которые нагнетают излишний ажиотаж вокруг проведения межевания, вследствие чего в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» нередко обращаются землевладельцы с вопросом, обязательна ли эта процедура и чем грозит ее отсутствие. Кадастровая палата Самарской области обращает внимание жителей региона на то, что уточнение местоположения границ земельного участка сегодня осуществляется исключительно по инициативе собственника. Отсутствие в кадастре недвижимости сведений о границах не влечет за собой прекращения права и не лишает правообладателя возможности пользоваться земельным участком.

При этом нужно понимать, что отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) информации об уточненном местоположении границ земельного участка может привести к возникновению земельного спора с соседями, не позволяет однозначно определить допустимость строительства на территории, используемой собственником, а также повлечь ряд других проблем, связанных с владением и пользованием земельным участком.

Первым шагом для тех собственников, которые решать внести в ЕГРН сведения о границах земельного участка, станет обращение к кадастровому инженеру. Этот специалист должен будет подготовить межевой план в виде электронного документа. После чего с этим документом собственнику земельного участка необходимо прийти в любой удобный МФЦ, где он напишет заявление в орган регистрации прав о проведении государственного кадастрового учета. В случае принятия государственным регистратором положительного решения владельцу будет выдана выписка из ЕГРН, она и станет подтверждением наличия границ его участка в государственном реестре.


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