Кадастровая палата Самарской области напоминает жителям региона о том, что межевание остается добровольной процедурой

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Сотрудники учреждения неоднократно сталкивались со случаями недобросовестного поведения профессиональных участников рынка недвижимости, которые нагнетают излишний ажиотаж вокруг проведения межевания, вследствие чего в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» нередко обращаются землевладельцы с вопросом, обязательна ли эта процедура и чем грозит ее отсутствие. Кадастровая палата Самарской области обращает внимание жителей региона на то, что уточнение местоположения границ земельного участка сегодня осуществляется исключительно по инициативе собственника. Отсутствие в кадастре недвижимости сведений о границах не влечет за собой прекращения права и не лишает правообладателя возможности пользоваться земельным участком.При этом нужно понимать, что отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) информации об уточненном местоположении границ земельного участка может привести к возникновению земельного спора с соседями, не позволяет однозначно определить допустимость строительства на территории, используемой собственником, а также повлечь ряд других проблем, связанных с владением и пользованием земельным участком.Первым шагом для тех собственников, которые решать внести в ЕГРН сведения о границах земельного участка, станет обращение к кадастровому инженеру. Этот специалист должен будет подготовить межевой план в виде электронного документа. После чего с этим документом собственнику земельного участка необходимо прийти в любой удобный МФЦ, где он напишет заявление в орган регистрации прав о проведении государственного кадастрового учета. В случае принятия государственным регистратором положительного решения владельцу будет выдана выписка из ЕГРН, она и станет подтверждением наличия границ его участка в государственном реестре.