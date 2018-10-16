К утру 16 октября 2018 года уже свыше 62 тысяч россиян подали заявки на конкурс Лидеры России

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К утру 16 октября 2018 года уже свыше 62 тысяч человек со всей России подали заявки на конкурс Лидеры России, сообщает Департамент информационной политики региона.Финалисты конкурса получат по 1 млн рублей, победители - наставника из числа руководителей бизнеса и госуправления! Подать заявку можно онлайн https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/лидерыроссии.рфСамарская область проявляет высокую активность - мы вторые в ПФО по числу заявок (17%, с минимальным отрывом нас опережает лишь Нижегородская область - 17,17%) Зарегистрироваться на конкурс очень просто - заполняете анкету на сайте лидерыроссии.рф - и готово.