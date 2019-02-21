Из областной больницы им. В.Д. Середавина в Самаре выпишут вторую тройню в этом году
21 февраля 2019 12:50
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22 февраля (пятница) в 13.00 состоится торжественная выписка второй тройни 2019-го года из Перинатального центра.
Самарская семья стала многодетной – у них родились трое детей (два мальчика и девочка). 2019 год стал рекордным по количеству троен – уже вторые «тройняшки» выписываются из областной больницы им. В.Д. Середавина в феврале. В 2018 году родилось всего две тройни.
В мероприятии примут участие: Татьяна Аркадьевна Тезикова – заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, руководитель Перинатального центра, Елена Евгеньевна Тюрина - заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.
Фото: pixabay.com
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