Я нашел ошибку
Главные новости: 
Российская делегация примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку его организаторы отменили наложенное ранее ограничение на участие в нем российских бизнесменов.
Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России
По его мнению, демократия потеряла монополию на процветание, а США напоминают Францию перед Второй мировой войной.
Советник Рейгана и Никсона заявил, что Россия "восстала из пепла"
Отныне двухколёсный транспорт имеет некоторые преимущества перед механическими транспортными средствами.
На российских дорогах официально появились велосипедные зоны
Двое молодых самарцев украли из подъезда велосипед и продали прохожему Правоохранителям удалось их найти.
Двое молодых самарцев украли из подъезда велосипед и продали прохожему
В Самаре горел навесной потолок на кухне Пожар вспыхнул на ул. Е.Золотухина.
В Самаре горел навесной потолок на кухне
Самарская область отключит аналоговое теле- и радиовещание последней
Самарская область отключит аналоговое теле- и радиовещание последней
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В парке Гагарина в Самаре продолжают монтировать новое колесо обозрения На объекте еще не доделали систему кондиционирования и ограждения.
В парке Гагарина в Самаре продолжают монтировать новое колесо обозрения
сегодня  Суббота, 15 декабря, 15:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/12:
USD 66.43
0.18
EUR 75.39
0
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Исследование показало, сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов

15 декабря 2018 10:32
171
Исследование показало, сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов
В среднем россияне тратят порядка тринадцати часов в месяц на просмотр сериалов и кино.

Исследование провели специалисты из фирмы Must. Компания занимается разработкой приложения для индивидуальных рекомендаций, которое работает с помощью искусственного интеллекта на базе машинного обучения.

В исследовании сказано, что в среднем жители РФ, по информации на 2018 год, тратят тринадцать часов в месяц на просмотр сериалов и фильмов. Это касается как дома, так и кинотеатров.

В США этот показатель составляет 11 часов. Лидируют же в рейтинге французы, которые посвятили в 2018 году около 14,5 часа кинематографу, пишет Лайф.

pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 декабря 2018  13:35
Отныне двухколёсный транспорт имеет некоторые преимущества перед механическими транспортными средствами.
На российских дорогах официально появились велосипедные зоны
Отныне двухколёсный транспорт имеет некоторые преимущества перед механическими транспортными средствами.  Социум
87
15 декабря 2018  11:48
Самарская область отключит аналоговое теле- и радиовещание последней
Самарская область отключит аналоговое теле- и радиовещание последней
Первыми полностью отказались от аналогового вещания в Тверской области. Социум
277
15 декабря 2018  11:13
В парке Гагарина в Самаре продолжают монтировать новое колесо обозрения На объекте еще не доделали систему кондиционирования и ограждения.
В парке Гагарина в Самаре продолжают монтировать новое колесо обозрения
На объекте еще не доделали систему кондиционирования и ограждения. Социум
219
Весь список

Здравоохранение
14 декабря 2018  15:03
Офтальмологи осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Предновогодний выезд мобильная офтальмологическая бригада совершит в Красноглинский район Самары
Офтальмологи осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по... Здравоохранение
295
14 декабря 2018  14:32
Россияне платят за медуслуги, которые должны получать без дополнительных затрат.
Правда за пациентом. Как выбить у больницы своё бесплатное лечение
Россияне платят за медуслуги, которые должны получать без дополнительных затрат.  Здравоохранение
350
14 декабря 2018  11:15
Мужчин в Тольятти приглашают проверить свое здоровье
Мужчин в Тольятти приглашают проверить свое здоровье
Комплекс исследований рекомендован для мужчин старше 40 лет. Здравоохранение
152
Весь список
Новости медицины
13 декабря 2018  19:50
Как выбрать врачей и клиники в Самаре
Как выбрать врачей и клиники в Самаре
 Для каждого человека важно своевременно обратиться к врачу, если вдруг появились какие-то негативные симптомы, проблемы со здоровьем.  Новости медицины
51
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
184
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
198
Весь список
Туризм
12 декабря 2018  10:11
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
244
11 декабря 2018  11:52
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
341
11 декабря 2018  10:37
Туроператор, из-за долгов которого самарцы застряли в Китае, попал под уголовную статью
Туроператор, из-за долгов которого самарцы застряли в Китае, попал под уголовную статью
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
263
Весь список
Образование
14 декабря 2018  12:43
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
183
13 декабря 2018  15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы.
В Самаре пройдет Всероссийский семинар «Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» как средство повышения квалификации педагогов»
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы.  Образование
351
13 декабря 2018  14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.
Первый в истории региона Окружной форум транспортников посетил Дмитрий Кривов
 Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.  Образование
358
Весь список

Культура
14 декабря 2018  10:58
В Новокуйбышевске прошёл юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
В Новокуйбышевске прошёл юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
В этом году продемонстрировать свои способности приехали более 800 юных талантов. Культура
247
13 декабря 2018  21:12
Дмитрий Азаров поблагодарил всех деятелей культуры, которые своим трудом, творчеством, неиссякаемой энергией развивают искусство СО, делают жизнь людей полнее и насыщеннее.
Сызранской драме - 100 лет: подарок юбиляру от Дмитрия Азарова - современный светодиодный экран
Дмитрий Азаров поблагодарил всех деятелей культуры, которые своим трудом, творчеством, неиссякаемой энергией развивают искусство СО, делают жизнь людей полнее и... Культура
424
13 декабря 2018  12:59
Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке
Более ста пейзажей самарских школьников могут оказаться в Третьяковке
Также лучшие детские рисунки с видами городских достопримечательностей с конкурса «Самара глазами детей» войдут в «Виртуальную прогулку». Культура
217
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
156
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
431
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
677
Весь список


Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
263
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
605
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
959
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
866
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
596
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
593
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1128
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1001
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1381
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1768
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1848
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3074
Весь список

Мероприятия
Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет
В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке
Хабиб Нурмагомедов встретился со своими многочисленными самарскими поклонниками
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные