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Имя Сергея Королёва - в лидерах голосования в Самаре и Москве (Внуково). Его присвоят аэропорту, где перевес голосов будет больше в процентном соотношении. Если бы итоги подвели сегодня, имя учёного получил бы Курумоч – в Самаре за Королёва проголосовало 55,6%, на 6,6% больше, чем в Москве, сообщает Департамент информационной политики региона.Напомним, сейчас проходит финальный этап голосования по выбору имени для ряда российских аэропортов.