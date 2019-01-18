Губернатор Дмитрий Азаров ставит амбициозные задачи по строительству детских садов

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В 2019 году Губернаторставит амбициозные задачи по строительству детских садов. Информация об этом прозвучала на сегодняшней пресс-конференции губернаторы.Так, строятся и реконструируются - 28 детсадов;Будут введены - 17.Дмитрий Азаров нацеливает профильные ведомства на показатель - 20.Дошкольным учреждениям возвращаются помещения, сообщает Департамент информполитики региона.Позитивная динамика наблюдается и в социальной сфере.В 2018 году отмечен рост заработной платы населения - 7,6%.24% - рост доходов работников АПК, несмотря на непростые климатические условия.2018 - год модернизации объектов соцсферы региона. Были введены:11 современных больниц, в 23 прошёл ремонт;2 школы и 9 дет.садов;10 спортобъектов и 23 спортплощадки;впервые за последние годы проиндексированы соц. выплаты;около 1,5 тыс.обманутых дольщиков получили жильё.В 2018 году было отремонтировано 316 км автодорог.В планах на 2019 - 330 км.Свыше 2 млрд.руб. выделено на начало строительства проекта континентального значения, который предопределит развитие региона на долгие годы - строительство моста через Волгу.Стратегическая задача и новый этап развития для региона: реализация нацпроектов, инициированных Президентом России В.В.Путиным.Подтверждённый объём федерального финансирования - 21,5 млрд.рублей.Нацпроекты затронут модернизацию всех значимых отраслей экономики и соцсферы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.