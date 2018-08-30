Глава Самарского региона Дмитрий Азаров посещает ММАС-2018
30 августа 2018 13:38
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Глава региона Дмитрий Азаров посещает ММАС-2018. Стенд Lada бьет рекорды посещаемости, а новая LadaGranta - рекорды по ценовой доступности. Стартовая цена - 419 900. Машина новая - цена старая, сообщает Департамент информационной политики региона.
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