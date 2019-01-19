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ГУ МЧС по Самарской области обеспечивает безопасность Крещенских купаний

19 января 2019 11:58
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ГУ МЧС по Самарской области обеспечивает безопасность Крещенских купаний
Подразделения МЧС и спасателей будут дежурить до 17.00 субботы, 19 января.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане праздновали Крещение Господне. В храмах прошли праздничные богослужения, освящение воды, купания в «иордани».

С 18.00 18 января в городе Самаре была организована работа оборудованной купели на реке Волга около Полевого спуска. Здесь были подготовлены раздевалки, за безопасностью граждан, желающих пройти обряд омовения, следили спасатели городского поисково-спасательного отряда, инспекторы ГИМС, усиленные патрули полиции, медики.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Васильевич Бойко совместно с Главой города Самары Еленой Владимировной Лапушкиной провел проверку обеспечения безопасности на территории проведения Крещенских купаний в г. Самара.

«В 21 час все силы были выставлены на обеспечение безопасности, и теперь, граждане имеют возможность безопасно искупаться в купели. Здесь уже не первый год оборудуется место для купания в Крещенскую ночь. Волжским спасательным центром оборудованы места для того, чтобы жители могли в теплых условиях переодеться, выпить чай. Организовано дежурство медиков и полиции для обеспечения безопасности. Приглашаю жителей, кто традиционно купается в Крещенскую ночь, окунуться в проруби. Безопасность обеспечена. Пользуясь случаем, поздравлю всех с Крещением Господнем», - сказал Олег Васильевич.

Подразделения МЧС и спасателей дежурили всю Крещенскую ночь и останутся до 17.00 субботы, 19 января, сообщает облМЧС.
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Комментарии



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