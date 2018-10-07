Фотовыставка "Мода и дресс-коды" пройдет в Самаре

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В рамках фестиваля "Французская осень" и в преддверии фестиваля моды "Поволжские сезоны Александра Васильева" пройдет выставка фотографий "МОДА И ДРЕСС-КОДЫ", предложенная Фондом Альянс Франсез (Париж). Фотовыставка организована по результатам международного конкурса в сотрудничестве с сетью Альянс Франсез всего мира при поддержке Агентства Франс Пресс, Курье Интернасьональ, журнала Photo.В конкурсе на тему моды приняли участие 115 полупрофессиональных фотографов и любителей фотоискусства из 57 стран.Коды, зашифрованные в одежде, отсылают к различным смыслам. Одежда является эмблемой идентичности, способом выделиться, отражает традиции или вкус. В любом случае она выполняет важную функцию в современном обществе.Целью проведения выставки является желание представить через одежду всю широту и богатство наследия, творчества в области моды и в целом многообразие мира.Члены парижского жюри, в которое вошли представители партнеров конкурса, указанных выше, говорят о выставке так: «…многие фотографии сделаны профессионально. Этот фотоконкурс демонстрирует разнообразие взглядов и является невероятной возможностью для культурного обмена».Открытие выставки - 9 октября в 17.00 по адресу ул.Высоцкого, 10.Выставка пройдет в рамках международного фестиваля "Французская осень" при поддержке Французского института в России и Посольства Франции, сообщает Альянс Франсез Самара.