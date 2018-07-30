Форумчане «IВолги-2018» в Самарской области прошли тест на ВИЧ

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Четвёртый год подряд Самарский областной СПИД-центр организует работу выездной лаборатории в рамках смены «Поколение Добра» на молодежном форуме ПФО «IВолга». Участники смены – активисты добровольческих движений, лидеры молодежного общественного мнения регионов Приволжского федерального округа, которые на личном примере готовы показать здоровый подход к вопросам тестирования на ВИЧ. На мобильном пункте СПИД-центра моментально выстроилась очередь из желающих проверить своё здоровье. Исследование проводилось экспресс-методом по слюне, анализ за полтора часа работы медицинской бригады в рамках акции « Знать о ВИЧ – значит жить!» сдали 100 человек.Участники смены «Поколение Добра» получили необходимые знания о ВИЧ, посмотрели фильм «Знать о ВИЧ – значит жить!», социальные ролики на тему профилактики инфекции и смогли задать вопросы представителям Самарского СПИД-центра. Многие форумчане в своих регионах также участвуют в акциях по информированию о ВИЧ, ребята поделились своим опытом волонтёрской работы друг с другом, сообщает пресс-служба самарского СПИД-центра.Ольга Агафонова, и.о. главного врача Самарского областного клинического СПИД-центра«Сложившаяся традиция участия СПИД-центра в молодежном форуме «IВолга» будет обязательно продолжена. Здесь решаются стратегически важные вопросы восприятия молодежью проблемы распространения ВИЧ-инфекции. От того, насколько серьезно к этому вопросу относятся ребята, насколько активно они включаются в пропаганду здорового образа жизни и безопасного поведения среди своих сверстников, во многом зависит успех той борьбы с распространением ВИЧ, которая ведётся по всей стране, и в Самарской области в частности».