Доля граждан Самарской области, имеющих доступ к электронным госуслугам, достигла 71,7%
28 ноября 2018 13:39
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Согласно статистике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации доля граждан Самарской области (старше 14 лет), зарегистрированных в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА) и имеющих возможность получать услуги в электронном виде, составила 71,7%. По общему количеству жителей, имеющих учетную запись на сайте gosuslugi.ru, регион входит в первую десятку регионов России и занимает 3 место в Приволжском федеральном округе.
Такие высокие показатели в рейтинге обусловлены тем, что инфраструктура электронного правительства Самарской области доказала эффективность своей работы. Все больше жителей региона стремятся создать учетную запись в ЕСИА и получать услуги в электронной форме.
Например, с 18 декабря стартует электронная запись в первые классы общеобразовательных школ Самарской области. Для получения доступа к электронным формам записи гражданам необходимо заблаговременно до даты начала приема заявлений пройти процедуру личной регистрации на сайте https://gosuslugi.ru (https://esia.gosuslugi.ru/registration/) с использованием своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/.
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