Дмитрий Азаров принимает участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры региона

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Губернатор Самарской областипринимает участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры региона. Обсуждаются итоги работы ведомства в 2018 году и планы на 2019-й.Важнейшие направления совместной деятельности прокурорского корпуса и обл.Правительства:возвращение доверия к избирательной системеобеспечение безопасности на ЧМсоблюдение миграц. законодательстварешение проблем обманутых дольщиковборьба с нарушениями в ЖКХнадзор в области трудовых отношенийзащита интересов предпринимателейборьба с коррупцией, сообщает Департамент информполитики региона.