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Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем физкультурника

11 августа 2018 08:43
91
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем физкультурника
"11 августа Россия по традиции отмечает День физкультурника - праздник здоровья, силы и красоты, объединяющий всех, кто любит спорт и придерживается здорового образа жизни.
Еще свежи впечатления от прошедшего у нас в стране и области грандиозного спортивного праздника - Чемпионата мира по футболу, который мы, по отзывам наших гостей со всего мира, провели на самом высоком уровне.
Для нас очень важно сохранить тот мощный импульс, который Чемпионат придал развитию спорта в регионе, превратить его в энергию созидательных дел. Богатое наследие мирового первенства нужно эффективно использовать для укрепления здоровья наших земляков, вовлечения их в активные занятия физкультурой, развития массового спорта и спорта высоких достижений.

Уверен, что под влиянием прошедшего Чемпионата количество ребят и людей более старшего возраста, желающих заниматься футболом и другими видами спорта значительно возрастет. Наша задача - создать условия для каждого, кто хочет заниматься спортом, вести здоровый и активный образ жизни. Благодарю и социально-ответственный бизнес, который активно подключается к работе по укреплению материально-технической спортивной базы нашего родного региона.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, спортивной закалки, бодрости духа, отличного самочувствия и успехов во всех начинаниях!"

Врио губернатора
Самарской области
Д.И.Азаров

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