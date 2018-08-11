Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем физкультурника

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11 августа Россия по традиции отмечает День физкультурника - праздник здоровья, силы и красоты, объединяющий всех, кто любит спорт и придерживается здорового образа жизни.Еще свежи впечатления от прошедшего у нас в стране и области грандиозного спортивного праздника - Чемпионата мира по футболу, который мы, по отзывам наших гостей со всего мира, провели на самом высоком уровне.Для нас очень важно сохранить тот мощный импульс, который Чемпионат придал развитию спорта в регионе, превратить его в энергию созидательных дел. Богатое наследие мирового первенства нужно эффективно использовать для укрепления здоровья наших земляков, вовлечения их в активные занятия физкультурой, развития массового спорта и спорта высоких достижений.Уверен, что под влиянием прошедшего Чемпионата количество ребят и людей более старшего возраста, желающих заниматься футболом и другими видами спорта значительно возрастет. Наша задача - создать условия для каждого, кто хочет заниматься спортом, вести здоровый и активный образ жизни. Благодарю и социально-ответственный бизнес, который активно подключается к работе по укреплению материально-технической спортивной базы нашего родного региона.От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, спортивной закалки, бодрости духа, отличного самочувствия и успехов во всех начинаниях!"Врио губернатораСамарской областиД.И.Азаров