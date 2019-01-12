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Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

12 января 2019 12:05
128
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Он отмечается 12 января.
Он отмечается 12 января.

12 января отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником прокурорский корпус Самарской области поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Со дня своего создания прокурорский корпус надежно стоит на страже интересов Российского государства и общества, обеспечивая законность и правопорядок, защиту прав и свобод наших граждан.

Сегодня прокуратура играет исключительно важную роль в различных отраслях правового регулирования. Ведомство является ключевым звеном в борьбе с преступностью и теневой экономикой, пристально следит за соблюдением законности в области трудовых отношений, осуществляет надзор в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Благодаря слаженной системной работе с прокурорским корпусом в 2018 году нам удалось добиться серьезных результатов в решении проблем обманутых дольщиков. Всего за время нашей работы нам удалось удовлетворить в правах полторы тысячи участников долевого строительства, наших земляков. Рассчитываю на дальнейшее эффективное взаимодействие в этой сфере.

Не менее важна жесткая и бескомпромиссная позиция прокуратуры в борьбе с коррупцией. Именно коррупция поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в один ряд с такой угрозой как терроризм. В эффективности этой работы очень многое зависит от слаженной работы всех уровней властей, правоохранителей, общественных организаций, неравнодушия граждан. Искренне благодарю вас за системный подход и четкое реагирование на все поступающие сигналы.

Сегодня перед нашим регионом стоят сложные, масштабные, очень ответственные задачи. Мы приступаем к реализации национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан, улучшение материально-технической базы социальной сферы, укрепление инфраструктуры, обеспечение технологического прорыва и роста экономики. От успешной реализации задач, поставленных руководством страны, зависит благополучие региона на годы и десятилетия вперед. Убежден — только совместные усилия позволят нам достичь этих стратегических целей.

Уважаемые друзья! Сотрудников прокуратуры Самарской области всегда отличает высочайший профессионализм и принципиальность, стремление работать с максимальной отдачей, верность служебному долгу. Выражаю самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий и ответственный труд. Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Отечества!

Губернатор Самарской области

Д.И. Азаров
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