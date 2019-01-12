Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
12 января 2019 12:05
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12 января отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником прокурорский корпус Самарской области поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Самарской области!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Со дня своего создания прокурорский корпус надежно стоит на страже интересов Российского государства и общества, обеспечивая законность и правопорядок, защиту прав и свобод наших граждан.
Сегодня прокуратура играет исключительно важную роль в различных отраслях правового регулирования. Ведомство является ключевым звеном в борьбе с преступностью и теневой экономикой, пристально следит за соблюдением законности в области трудовых отношений, осуществляет надзор в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Благодаря слаженной системной работе с прокурорским корпусом в 2018 году нам удалось добиться серьезных результатов в решении проблем обманутых дольщиков. Всего за время нашей работы нам удалось удовлетворить в правах полторы тысячи участников долевого строительства, наших земляков. Рассчитываю на дальнейшее эффективное взаимодействие в этой сфере.
Не менее важна жесткая и бескомпромиссная позиция прокуратуры в борьбе с коррупцией. Именно коррупция поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в один ряд с такой угрозой как терроризм. В эффективности этой работы очень многое зависит от слаженной работы всех уровней властей, правоохранителей, общественных организаций, неравнодушия граждан. Искренне благодарю вас за системный подход и четкое реагирование на все поступающие сигналы.
Сегодня перед нашим регионом стоят сложные, масштабные, очень ответственные задачи. Мы приступаем к реализации национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан, улучшение материально-технической базы социальной сферы, укрепление инфраструктуры, обеспечение технологического прорыва и роста экономики. От успешной реализации задач, поставленных руководством страны, зависит благополучие региона на годы и десятилетия вперед. Убежден — только совместные усилия позволят нам достичь этих стратегических целей.
Уважаемые друзья! Сотрудников прокуратуры Самарской области всегда отличает высочайший профессионализм и принципиальность, стремление работать с максимальной отдачей, верность служебному долгу. Выражаю самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий и ответственный труд. Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Отечества!
Губернатор Самарской области
Д.И. Азаров
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