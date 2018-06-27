Дмитрий Азаров: "Я горжусь тем, как Самара принимает ЧМ"
27 июня 2018 10:39
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Во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" поблагодарил жителей областной столицы за ту атмосферу праздника и карнавала, которая царит в Самаре во время чемпионата мира по футболу, пишет Волга Ньюс.
В ответ на вопрос ведущего о том, получилось ли у Самары на высоком уровне принять ЧМ-2018, Дмитрий Азаров уверенно заявил: "Получилось! И я думаю, это не только мои ощущения. Это ощущения всех, кто сегодня наслаждается этим праздником: праздником мирового футбола, праздником спорта на Самарской земле. Есть ощущение праздника, есть ощущение сопричастности!"
В продолжение Дмитрий Азаров заметил, что еще совсем недавно мечта о проведении чемпионата мира по футболу в Самарской области казалась несбыточной.
"Сегодня эта мечта стала реальностью! И, конечно, я хочу всех поздравить с этим праздником, который проходит на территории Самарской области. Я хочу поблагодарить всех жителей за ту праздничную атмосферу, которую они создают вместе с болельщиками, приехавшими к нам из разных стран и континентов. Атмосфера карнавала, атмосфера праздника, атмосфера единения и братства царит в Самаре. Я никогда не видел таким наш город, и сегодня я горжусь Самарской областью, горжусь Самарой", - подчеркнул глава региона.
Он напомнил, что во время матча Уругвай - Россия, который проходил на стадионе "Самара Арена" 25 июня, на самарскую фан-зону пришло более 20 тыс. человек. "Но при этом доброжелательная атмосфера, порядок, безопасность - все это есть. Есть это и на улицах города. И я хочу поблагодарить за эту атмосферу людей, которые живут на Самарской земле. И, кстати, мне было очень приятно увидеть на фан-зоне жителей не только Самары, но и Тольятти, Жигулевска, наших сельских районов. Люди приезжают со всей области - и правильно делают. Это праздник наш общий", - отметил Дмитрий Азаров, добавив, что очень высокие оценки Самарская область получила не только от горожан и болельщиков, но и от руководства ФИФА, руководства страны.
"У нас получается, и нам нужно эту планку удержать", - заметил Дмитрий Азаров.
Так, именно в Самаре посол Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим чемпионатом мира за всю историю. "Это было здесь произнесено, думаю, не случайно. Действительно, очень высокий уровень подготовки, организации отмечается всеми. Конечно, я отдельно хотел бы отметить приезд президента ФИФА господина Инфантино. Он побывал на всех самарских матчах. Ни один регион такого внимания к себе от президента не испытывал. И если в первый раз он приехал с некоторой опаской, то, конечно же, следующие его визиты были связаны с тем, что, как он сказал, ему у нас понравилось", - с гордостью подчеркнул Дмитрий Азаров.
В завершение глава региона напомнил, что еще осенью прошлого года, когда президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с президентом РФ Владимиром Путиным побывали на стадионе в Краснодаре, который являлся резервным стадионом для ЧМ, вся Самарская область замерла в ожидании.
"Когда два президента пришли туда (а там полная готовность стадиона, а у нас еще треть предстояло доделать), я помню, как обмерла вся Самара вместе с Самарской областью. Самара футбольная в тот день, по-моему, просто умерла, потому что все решили, что у нас не будет чемпионата по футболу. Надо сказать честно, предпосылки к тому были. Это и тогда не было секретом: уровень готовности стадиона был таков, что комиссия ФИФА уже давала рекомендации о переносе матчей. Я очень рад, что нам (да, колоссальными усилиями, объединив команды федеральные, региональные, муниципальные, объединив заказчиков и подрядчиков всех уровней) удалось сделать главное - достроить стадион. В остальном я не сомневался", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
При этом он напомнил, что первая в стране программа подготовки к ЧМ-2018 появилась у Самары - еще в июне 2012 года, до принятия окончательного решения о том, что город будет принимать чемпионат.
"Первая инспекция ФИФА тогда просила рассказать о нашем городе. Я сказал, что не буду много рассказывать о городе, а расскажу, как мы готовимся. И начал с того, что у нас утверждена программа подготовки к чемпионату мира по футболу. Это вызвало удивление наших коллег из комиссии ФИФА, они указали, что мы пока еще не стали городом, принимающим чемпионат. На что я ответил: мы уверены в этом и потому готовимся загодя. И, конечно, это создало предпосылки (значительные!) для того, чтобы Самара была одобрена как город, принимающий чемпионат", - напомнил Дмитрий Азаров, добавив, что все, что связано с приемом гостей ЧМ по футболу, регион сделал.
Но, как он подчеркнул, не менее, чем перемены в городе, важны перемены человеческие - перемены в самих самарцах, которые произошли за время подготовки к чемпионату и за первые недели его проведения.
"Я смотрю в лица людей, которые встречаются мне на улицах города, и вижу, что Самара изменилась. Впервые я увидел эти различия, наверное, в 2011 году, когда мы сделали первую реконструкцию общественного пространства - набережной Волги. Многие уже забыли, наверное, какой творился там хаос, грязь, постоянные пьяные гулянья… И тогда я увидел, как люди, побывав на новой набережной, изменились - люди приходили туда аккуратно одетыми, они к этому готовились. И это было важно. Сегодня я вижу, как изменился весь город. С удовольствием смотрю в улыбающиеся лица горожан и понимаю, что это не просто настроение - это гораздо более глубокие изменения, которые вошли в каждого, мне кажется. Говорят, что бытие меняет сознание. Во многом это так: я вижу, как меняются люди вместе с изменением городской среды. Поэтому мы будем в каждом городе, в каждом селе стремиться и дальше благоустраивать общественные пространства, дворы. Мы сделаем все, чтобы людям было комфортно", - подытожил Дмитрий Азаров.
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