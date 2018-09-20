Дежурство самарских приставов в акваториях рек завершилось

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области завершило акцию «Должник на воде». С мая по сентябрь судебные приставы совместно с сотрудниками Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области проверяли владельцев и пассажиров маломерных судов на наличие задолженностей в акватории рек г. Самары,г. Тольятти и г. Сызрани. Всего за период проведения акции было проведено 17 рейдов, во время которых проверено 315 граждан, из которых 70 оказались должниками по исполнительным производствам различной категории.По результатам акции 25 граждан полностью погасили свои задолженности. Из них 17 человек сделали это непосредственно в ходе рейда, воспользовавшись находящимися у приставов POS-терминалами. Также гражданам было вручено 307 листовок о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте УФССП России по Самарской области (http://r63.fssprus.ru/).