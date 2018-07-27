День единого приема граждан провели судебные приставы Самарской области

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В рамках Дня единого приема граждан 26 июля 2018 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области состоялся личный прием граждан.В этот день граждане и представители организаций с 14 до 20 часов смогли задать свои вопросы руководству структурных подразделений и руководящему составу аппарата Управления. Прием прошел как по предварительной записи, так и в порядке «живой» очереди.Прием вели и члены Общественного совета при УФССП России по Самарской области: председатель Комиссии по культуре Общественно палаты г.о. Самара, заслуженный работник культуры РФ, руководитель медиахолдинга "Самарские судьбы" Виталий Добрусин и глава СООО «Защита прав потребителей Самарской области» Федор Разагатов.Совместно с руководством Управления принимали граждан представители Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей и в Самарской области – Николай Герасимов, Марина Тарасова и Татьяна Анненкова.В ходе личного приема граждан и представителей юридических лиц было принято 1223 человека, из которых главным судебным приставом региона и его заместителями – 19, аппаратом Управления – 25 и структурными подразделениями - свыше 1170 .