Арест бытовой техники побудил жителя Самарской области погасить долг

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Судебным приставам удалось взыскать задолженность по налогам после того, как они арестовали у него имущество.В отдел судебных приставов Ставропольского района Самарской области на исполнение поступил документ о взыскании задолженности по налогам и сборам в размере 88 тысяч рублей с гражданина Б.В связи с тем, что должник добровольно не исполнял требования исполнительного документа, судебными приставами — исполнителями был совершен выход по месту его жительства. Должностные лица Управления ФССП России по Самарской области составили акт описи и ареста имущества должника — бытовой техники на общую сумму 79 тысяч рублей, куда вошел и жидкокристаллический телевизор, оцененный в 30 тысяч рублей.Через день гражданин Б. погасил всю сумму задолженности в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 6 тысяч рублей.