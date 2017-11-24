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65% жителей Самары работают по стандартному рабочему графику

24 ноября 2017 13:39
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65% жителей Самары работают по стандартному рабочему графику У каждого второго самарца рабочий день длится 8 часов.
У каждого второго самарца рабочий день длится 8 часов.

По данным проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» 80% россиян выступают за сокращение рабочей недели. Еще 65% говорят, что справились бы со своим объемом работы за четыре дня. Сайт Зарплата.ру опросил 955 самарских специалистов и выяснил, сколько дней и часов в неделю они хотели бы работать? В опросе приняло участие 955 жителей Самары с 11 по 17 ноября 2017 г.

Как оказалось, 65% жителей Самары работают по стандартному рабочему графику — 5 дней в неделю с двумя выходными. Каждый восьмой — по сменному графику, фрилансом заняты всего 7% населения города. У каждого второго самарца рабочий день длится 8 часов, а у каждого шестого — девять.

Большая часть специалистов из Самары — 75% — хотела бы поменять свой рабочий график. При этом 87% горожан согласны работать больше часов, но меньше дней в неделю, при условии, что изменение не повлияет на размер зарплаты.

Отметим, что 67% респондентов хотели бы работать четыре дня в неделю, а каждый пятый с удовольствием устроился бы на должность с тремя рабочими днями. Треть самарцев предпочитают работать по восемь часов в день, а 20% согласились бы на шесть часов. Некоторые горожане предлагают работать с 8 до 12 утра или с 7 до 11 — чтобы оставалось больше времени на личные дела, а кого-то устроит график 12 через три.

Для того, чтобы уменьшить свой рабочий день хотя бы на час, 27% жителей готовы выполнять часть работы из дома, каждый пятый согласен сократить время обеденного перерыва, а 13% перестанут болтать с коллегами, лишь бы не сидеть в офисе последний час. Тем не менее четверть самарцев не готовы ничего менять, чтобы уходить домой раньше.

— Сейчас уже must-have трендом в ИТ-компаниях является график работы офиса 24/7. Успешные работодатели понимают, что двери офиса должны быть всегда открыты для тех сотрудников, кто хочет работать рано утром или глубоко за полночь. К тому же в больших мегаполисах, гибкий график для сотрудников крайне важен, так как время в пути до работы может составлять более двух часов. А вообще свободный график — это показатель гибкого подхода в управлении персоналом и незаурядный benefit при выборе будущего работодателя для сотрудника. Если же у вас есть важные групповые процессы и каждому необходимо быть на месте во время работы всей команды, то можно использовать приёмы выходного дня среди недели», — рассказала руководитель федеральной сети продаж Зарплата.ру Екатерина Чебакова.


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Комментарии



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65% жителей Самары работают по стандартному рабочему графику У каждого второго самарца рабочий день длится 8 часов.
65% жителей Самары работают по стандартному рабочему графику
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