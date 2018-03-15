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Новости /  Общество /  Социум  

5% жителей Самары ежемесячно жертвуют средства на благотворительность

15 марта 2018 09:33
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5% жителей Самары ежемесячно жертвуют средства на благотворительность. 17% респондентов не готовы вкладывать деньги в благотворительность.
17% респондентов не готовы вкладывать деньги в благотворительность.

Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” опросили 800 респондентов и выяснили, как часто жители Самары вкладывают средства в благотворительность.

5% опрошенных регулярно совершают пожертвования один раз в месяц, 10% - один раз в год. В основном средства направляются в детские дома, приюты для животных, дома престарелых, а также в фонды развития культуры, науки, центры озеленения населенных пунктов.

48% готовы жертвовать средства в фонды помощи пострадавшим, если случится что-то серьезное или массовое - природные катастрофы, или, например, последствия военных действий.

17% респондентов не готовы вкладывать деньги в благотворительность, так как считают фонды сомнительными, не доверяют им или не уверены, что их вложение достигнет назначения.

Оставшиеся затруднились с ответом.
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