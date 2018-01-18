25 января в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области будут проводить прием адвокаты

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25 января 2018 года с 14-00 до 17-00 в приёмной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области,расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, будет проходить прием граждан членами Общественного совета по вопросамправ и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области Свирякиным Алексеем Викторовичем (адвокат) иЩеповских Алексеем Николаевичем (адвокат), а также членом Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека приУполномоченном по правам человека в Самарской области Шамановой Ксенией Викторовной (адвокат).В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем.Внимание! Прием осуществляется в порядке живой очереди. Телефон для справок: 8(846)337-29- 03.