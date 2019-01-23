24 января в Самаре пройдет награждение победителей акции «ЭКОКЛАСС»

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В течение двух месяцев (с 1.12.18 – 1.02.19) Самарское отделение Всероссийского общества охраны природы совместно с Молодой гвардией проводили акцию по сбору пластиковых крышек в школах Самары. Участие в акции «ЭКОКЛАСС» приняли 50 школ города. За время акции волонтеры посещали школы и рассказывали ученикам о важности переработки пластика, о раздельном сборе мусора и о проблемах экологии. Все собранные крышки будут отправлены на переработку.pixabay.com