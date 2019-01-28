28 января отмечается день защиты персональных данных
28 января 2019 10:30
102
Роскачество разработало рекомендации для пользователей компьютера:
Установите антивирус
не вводите данные своих учетных записей (логин и пароль) на подозрительных сайтах.
Отходя от компьютера, не забывайте включать спящий режим.
Регулярно делайте резервные копии важной информации на внешнем USB-носителе. Используйте разные пароли на разных интернет-ресурсах.
Составляйте только сложные пароли из букв разного регистра, символов и цифр.
Где возможно, используйте двухфакторную аутентификацию.
Не открывайте подозрительные файлы из электронных писем, не переходите по непроверенным ссылкам из sms и сообщений в соцсетях, не устанавливайте пиратский софт.
Фото pixabay.com
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