28 января отмечается день защиты персональных данных

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Роскачество разработало рекомендации для пользователей компьютера:Установите антивирусне вводите данные своих учетных записей (логин и пароль) на подозрительных сайтах.Отходя от компьютера, не забывайте включать спящий режим.Регулярно делайте резервные копии важной информации на внешнем USB-носителе. Используйте разные пароли на разных интернет-ресурсах.Составляйте только сложные пароли из букв разного регистра, символов и цифр.Где возможно, используйте двухфакторную аутентификацию.Не открывайте подозрительные файлы из электронных писем, не переходите по непроверенным ссылкам из sms и сообщений в соцсетях, не устанавливайте пиратский софт.Фото pixabay.com