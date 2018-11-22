98% участников Конкурса «Лидеры России» завершили тест общих знаний о России

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21 ноября в 8:00 завершился второй блок тестирования дистанционного этапа Конкурса «Лидеры России». 98,3% участников, допущенных до прохождения этого теста, завершили его в срок. В прошлом году в ходе дистанционного этапа Конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. второй блок тестирования завершили 93% участников.«Почти все, кто получил возможность пройти тест знаний о России, завершили его вовремя. Это говорит о высокой мотивации и заинтересованности конкурсантов в комплексной оценке своих знаний, а также что участие в Конкурсе «Лидеры России» принимают самые целеустремлённые и упорные», — отметил руководитель Конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.Результаты теста общих знаний о России станут известны в начале следующей недели, по его итогам конкурсанты, показавшие достаточно высокие результаты, получат приглашение к прохождению следующего блока тестирования — теста управленческого потенциала. Это будет заключительный блок дистанционного этапа отбора, после которого в январе–феврале 2019 года пройдут очные региональные полуфиналы и финал в марте.Конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», передает пресс-служба конкурса Лидеры России.