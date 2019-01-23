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Новости /  Общество /  Социум  

480 тысяч жителей Самарской области получат ежемесячную компенсацию за оплату услуг по вывозу мусора

23 января 2019 17:35
246
С 2019 года услуга по вывозу мусора становится коммунальной – граждане увидят отдельную строку в платежных квитанциях «Обращение с ТКО».
С 1 января 2019 года на территории Самарской области заработал единый региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора. Переход к этой системе организации работы необходим для синхронизации всех процессов обращения ТКО (твердых коммунальных отходов) у одной компании. Это позволит чётко контролировать сбор и сортировку мусора, его обезвреживание и захоронение, позволит избежать появления несанкционированных свалок, которых на сегодняшний день в Самарской области, по информации министерства энергетики и ЖКХ, более 500. Значительная часть действующих полигонов, куда свозился мусор, исчерпали свой ресурс и будут закрыты на рекультивацию, во избежание ухудшения экологической ситуации. Требуется строительство новых современных объектов и комплексов полного цикла переработки отходов. Это позволит значительно снизить экологическую нагрузку, обеспечить безопасность и сохранить здоровье людей. Выстраивание грамотной и природосберегающей системы обращения с ТКО на территории Самарской области – главные задачи на сегодня.

С 2019 года услуга по вывозу мусора становится коммунальной – граждане увидят отдельную строку в платежных квитанциях «Обращение с ТКО».

До 1 января 2019 года плата за вывоз мусора входила в состав тарифа «Содержание и ремонт жилья». Сумма эта не тарифицировалась и определялась собранием собственников МКД или управляющей компанией. Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или иной специализированный потребительский кооператив обязаны уведомить собственников помещений в МКД об уменьшении размера платы за содержание жилого помещения в соответствии с переходом ТБО в ТКО и выделении «обращения с ТКО» отдельной коммунальной услугой.

Дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и одиноко проживающие пенсионеры будут платить по сниженному тарифу с коэффициентом 0,7. Льгота принята в отношении социальной нормы жилья, которая установлена на территории Самарской области.

Ряд категорий граждан-льготополучателей будут получать компенсацию за оплату услуг ТКО в соответствии с уже установленным порядком. Напомним, выплата производится на основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков жилищно-коммунальных услуг в автоматизированном режиме на основании заключенных соглашений об информационном взаимодействии.

На сегодняшний день получателями компенсации являются более 480 000 человек, из них:

- федеральные льготополучатели (инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф) – более 190 000 человек,

- региональные льготополучатели (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи) – 290 000 человек.

В соответствии с действующим законодательством, льготным категориям граждан предоставляется компенсация:

- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения;
- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- платы за коммунальные услуги.

При этом для каждой льготной категории граждан законодательством определен свой набор услуг, подлежащий компенсации.

Льготные категории граждан сохранят право на компенсацию оплаты за ТКО. В законодательные акты Самарской области внесены соответствующие изменения, направленные на сохранение и установление права отдельных категорий граждан на компенсацию платы за обращение с ТКО.

Для предоставления компенсации платы за обращение с ТКО обращение граждан в органы социальной защиты населения не потребуется.

Назначение компенсации за ТКО в составе коммунальных услуг будет осуществляться после получения сведений о начисленных суммах и оплаченных платежах, полученных от поставщика жилищно-коммунальной услуги, в автоматизированном режиме.

Первая выплата компенсации с учетом ТКО планируется в марте текущего года, при условии оплаты гражданами квитанций за данную услугу.

Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится ежемесячно с 5-го по 25-е число путем перечисления суммы компенсации на лицевой счет гражданина, открытый им в кредитной организации, или через отделения связи, передает пресс-служба облправительства. 
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