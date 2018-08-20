8 сентября в Самаре пройдет Фестиваль студентов

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Фестиваль пройдет по инициативе самарского студенчества 8 сентября в г. Самаре на Второй очереди набережной реки Волги и станет уникальным научно-образовательным пространством: впервые на одной площадке ведущие вузы Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр.Гости мероприятия смогут принять участие в интерактивных выставках, мастер-классах, играх. Студентам из разных вузов региона Фестиваль даст возможность не только встретиться и пообщаться, но и познакомиться с достижениями других высших учебных заведений Самарской области. В рамках Фестиваля студенческие команды смогут побороться за звание лучших в межвузовском чемпионате искусств, интеллектуальном турнире, попробовать свои силы в сдаче норм ГТО и в спортивно-игровых состязаниях (16+).Огромен потенциал Фестиваля и как имиджевого проекта по продвижению брендов самарских вузов в образовательном пространстве. К участию в мероприятии приглашаются учащиеся школ региона, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Самарской области, а также все желающие.В день Фестиваля организаторы пригласят самарцев поучаствовать в масштабном флешмобе «Мы – будущее России». Завершится мероприятие выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com