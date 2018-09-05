6 сентября прием граждан проведет член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном Ольга Мищенко

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6 сентября с 14.00 до 17.00 в приёмной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, прием граждан проведет член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. Середавина Ольга Васильевна Мищенко.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем.Прием осуществляется без предварительной записи, при наличии документа, удостоверяющего личность. Телефон для справок: 8 (846) 337-29-03.