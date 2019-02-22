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Новости /  Общество /  Социум  

70% семей смогут воспользоваться обновленными правилами выплат за рождение первенца

22 февраля 2019 15:48
306
Когда планка поднимется до двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, этой выплатой смогут воспользоваться 70% семей.
Президент России Владимир Путин 20 февраля в Послании Федеральному собранию Российской Федерации рассказал о необходимости обновить правила выплат за рождение первого ребенка. Когда планка поднимется до двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, этой выплатой смогут воспользоваться 70% семей.

С 1 января 2018 года ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получают семьи, среднемесячный доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. В Самарской области эта планка составляет 16666 рублей на человека. В 2019 году данную выплату должны получить не менее 5229 семей.

"Точного прогноза дать не могу, но считаю, что количество граждан, имеющих право на эту выплату, увеличится, — убеждена начальник отдела организации социальных выплат ГКУ СО "ГУСЗН Северо-Западного округа" по Кировскому району Вера Калашникова. — Эта выплата у родителей, в частности, у мам, родивших первого ребенка, очень популярна. Это очень большое подспорье в семье. Тем более что размер выплаты увеличился; в прошлом году выплата составляла 9967 рублей, в этом году — 10181 рубля.

Если оба родителя до появления первенца работали, их доход может превышать установленный минимум, и эта выплата им, к сожалению, не положена. Люди этого не понимают и расстраиваются. Мы очень надеемся, что после повышения планки большее количество мам к нам сможет обратиться и эта выплата им будет назначена", передает vkonline.ru. 
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