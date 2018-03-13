148 самарцев стали волонтерами избирательного штаба Владимира Путина

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Добровольцы сами выбирали группу: стать волонтёром-организатором, волонтером-сторонником, волонтером-наблюдателем или медиа-волонтером.Волонтеры штаба Путина продолжат свою деятельность до 18 марта. Они оказывают помощь в организации работы предвыборного штаба:встречают гостей, помогают в работе общественной приемной, издают стенгазету о жизни регионального штаба, участвуют в проведениимероприятий.Медиа-волонтеры оказывают информационное сопровождение деятельности штаба. В региональном штабе 3 медиа-волонтера.Волонтеры-организаторы оказывают помощь в организации предвыборных мероприятий, встреч с доверенными лицами. В штабе 43волонтера-организатора.Волонтеры-сторонники занимаются публичной поддержкой кандидата. Размещают информацию в социальных сетях. В штабе 93 волонтера-сторонника.За время работы штаба проведено 148 собеседований с волонтерами. В избирательном штабе с участием волонтеров проведены встречи сдоверенными лицами кандидата в президенты РФ В.В. Путина: дирижером Павлом Коганом, актёром драматического театра и кино, театральным режиссёром, продюсером, сценаристом Сергеем Безруковым, ответственным секретарем Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой, российским эстрадным певцом, автором песен, актёром и продюсером Стасом Михайловым, советским и российским актёром театра, кино и телевидения, кинорежиссёром Владимиром Меньшовым, 11-кратным чемпионом мира по подводному плаванию, заслуженным мастером спорта СССР Шаваршом Карапетяном.Для посетителей штаба волонтеры организовывали праздники «Масленица», «День Защитников Отечества», «Первый день весны», «Международный женский день».