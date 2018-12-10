427 самарских семей обеспечены жильем в 2018 году за счет бюджетных средств

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Руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова рассказала, что денежные выплаты на приобретение жилья в 2018 году были предоставлены 427 самарским семьям. Среди получателей – ветераны войн и их родственники, труженики тыла, инвалиды, дети-сироты, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие. Так за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов жилье получили 153 молодые семьи, 185 самарцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 24 семьи тружеников тыла, 18 семей ветеранов боевых действий, 9 семей работников бюджетной сферы, 3 многодетные семьи.«В планах на 2019 год обеспечить жильем еще как минимум 376 семей. Хочу сразу подчеркнуть, что это не окончательная цифра: она изменится в большую сторону после того, как мы уточним объем денежных средств, которые нам будут выделены на эти цели из вышестоящих бюджетов», - отметила Светлана Найденова, передает пресс-служба горадминистрации.