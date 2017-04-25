56% россиян считают неправильным, когда за новорожденным ухаживает мужчина, а женщина после родов выходит на работу

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Как отмечают социологи, «подобный стереотип подкрепляется практикой». Так, 59% респондентов сказали, что у них нет знакомых семей, где воспитанием ребенка занимался в основном отец, но способность мужчин воспитывать детей признали 72% россиян.Почти половина опрошенных, а именно 48%, заявили, что мужчина является добытчиком, основная задача которого — обеспечивать материально семью, а не заниматься воспитанием. Однако 46% не согласились с таким утверждением.Подавляющее большинство россиян полагают, что разлад между супругами не должен сказываться на общении ребенка с отцом. Так, 88% респондентов заявили, что матери не нужно ограничивать контакты отца с его детьми.Как полагают россияне, мужчина играет важную роль в социализации ребенка. Так, 41% опрошенных сказал, что отец прививает уважение к женщине, 32% россиян отметили, что он учит ребенка быть отважным. Треть, а именно 30% респондентов, сказали, что отец обучает такому качеству, как ответственность, 16% назвали трудолюбие, 11% респондентов — целеустремленность. По 10% опрошенных отметили, что отец учит щедрости и дисциплинированности.Опрос был проведен с 14 по 15 апреля. В нем принимали участие 1200 граждан России в возрасте от 18 лет.Фото kolpinonews.ru