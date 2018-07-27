57% россиян не верят, что в 1969 году американские астронавты высадились на Луне
27 июля 2018 14:55
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Отмечается, что 65% людей, не верящих в правдивость высадки, имеют среднее образование. В том, что американцы действительно были на Луне, уверены 24% опрошенных.
Астронавты Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили модуль корабля «Аполлон-11» на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Армстронг стал первым человеком, ступившим на ее поверхность.
Также опрос ВЦИОМа показал, что 45% россиян верят в существование инопланетян. Еще 42% респондентов думают, что пришельцы не посещают Землю или их не существует.
Абсолютное большинство участников опроса (93%) верят, что наша планета имеет форму шара. Но 3% россиян полагают, что Земля плоская, а ученые намеренно вводят всех в заблуждение. 4% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.
Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 29–30 мая. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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Комментарии
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Он рассказал, что пришел на финал ЧМ только из-за приглашения Путина. Социум
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27 июля 2018 14:55
Они полагают, что власти США фальсифицировали материалы об экспедиции. 65% уверенных в заговоре респондентов ВЦИОМ имеют среднее образование. Социум
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27 июля 2018 14:49
Некоторые из голландских архитекторов бывали в городе не раз, и всегда были впечатлены увиденным. Социум
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