60% респондентов ВЦИОМ считают, что ответственность за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово несут власти

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Из них 47% склоняются к версии случайного возгорания, еще 24% респондентов указывали на умышленный поджог торгового центра. 68% россиян возложили вину за гибель людей в «Зимней вишне» на владельцев торгового центра, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности.56% опрошенных заявили, что в трагедии виновны сотрудники комплекса, которые не организовали эвакуацию людей из горящего здания. 60% респондентов считают, что ответственность за трагедию несут власти, которые не проконтролировали соблюдение противопожарной безопасности в ТЦ.​По данным ВЦИОМа, за последний год 75% россиян посещали торговые центры, в том числе 53% опрошенных ходили туда не реже раза в месяц. Большинство из них (55%) приходили в ТЦ вместе с семьей. 36% респондентов заявляли, что в тех местах, которые они посещали, соблюдаются все необходимые меры противопожарной безопасности, еще 37% россиян заявили, что существует опасность возникновения возгорания.Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 27–28 марта, в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов старше 18 лет.Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался в середине выходного дня в воскресенье, 25 марта. Огонь быстро охватил площадь более 1500 кв. м, на борьбу с ним у пожарных ушло более 12 часов, в торговом центре частично обрушились перекрытия. По факту пожара было возбуждено дело по ст. 109, 219 и 238 УК России (подозрение в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).