3 представителя Самарской области стали победителями Конкурса «Лидеры России»
12 февраля 2018 12:59
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11 февраля в Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» состоялось торжественное закрытие финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Все 300 участников награждаются образовательными грантами, а 103 победителя с наилучшими результатами получают наставников. Напомним, финалистами от Самарской области стали шесть представителей региона: финалистами от Самарской области стали Сергей Бурцев, Анна Сирота, Артем Богодяж, Александр Кобенко, Илья Пылаев и Андрей Фролов. Трое последних из этого списка в итоге стали победителями конкурса «Лидеры России».
Четырехдневные финальные испытания участников завершились вечером 10 февраля. Сразу после этого оценочная комиссия приступила к обработке результатов. К утру 11 февраля был определен список победителей, после чего прошло итоговое заседание Наблюдательного совета, в котором приняли участие 11 человек. Члены совета задали вопросы специалистам по оценке, чтобы убедиться в справедливости и прозрачности оценочных процедур.
После этого состоялась торжественная церемония закрытия финала, где руководитель конкурса, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров представил итоговый рейтинг, в который вошли 103 победителя конкурса «Лидеры России». Они будут в течение года получать консультации наставников конкурса.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко поздравил финалистов с завершением испытаний и вручил победителям дипломы и памятные статуэтки.
«Это уникальный конкурс, у которого нет аналогов. Главная задача, которую поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин, заключалась в создании системы механизмов для выявления талантливых людей. При этом система отбора должна быть честной и прозрачной, при которой побеждают только те, кто обладают талантом, знаниями, мотивацией и управленческим потенциалом. Ежегодное проведение конкурса будет способствовать созданию открытой системы кадровых лифтов для управления во всех сферах нашей страны. Для победителей конкурс не завершается, потому что им еще нужно реализовать свой потенциал. И это самое сложное испытание, которое вам предстоит пройти», – обратился к финалистам Кириенко.
Все 300 участников финала в соответствии с решением Президента России Владимира Путина получают гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей. Оператором по финансированию образовательных проектов выступает РАНХиГС, при этом финалисты могут выбрать любое российское учебное заведение, имеющее образовательную лицензию. Кроме того, финалисты конкурса могут потратить образовательный грант на коллег по работе или тех участников, кто не прошел из полуфинала в финал. Изначально в правилах конкурса этого не было предусмотрено, но по просьбе финалистов члены Наблюдательного совета одобрили такую возможность.
Победители финала будут в течение года сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений. До 22 февраля каждый из 68 наставников конкурса выберет от одного до трех подопечных, чтобы поддерживать их в развитии лидерского потенциала. Пары будут сформированы с учетом взаимного интереса лидеров и наставников. Наставники выбирали подопечных не только из числа попавших в первую сотню, но и среди других финалистов, с которыми они познакомились на конкурсе, сообщает пресс-служба облправительства.
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