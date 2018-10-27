26 октября в Самаре наградили лучших представителей транспортной отрасли Самарской области
27 октября 2018 09:58
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26 октября в Самаре наградили лучших представителей транспортной отрасли Самарской области. Церемония состоялась в Филармонии.
«Кто впереди, у того орден на груди», - гласит народная мудрость. Водитель трамвая Игорь Анварович Асадуллин является тому ярким примером. Игорь Анварович – водитель первого класса. В Городском трамвайном депо он трудится двадцать пять лет. Серьезное отношение к избранной трудовой стезе, дисциплинированность и стремление брать все новые высоты в профессии не раз становились залогом его успеха. Он неоднократный победитель производственного соревнования «Лучший по профессии». То, что он действительно лучший, не вызывает сомнения. На счету этого водителя нет ни одного ДТП. В условиях интенсивного движения в современном мегаполисе это настоящее мастерство.
Он первым обкатывает на линии новые модели трамваев, приходящие в депо, изучает их технические плюсы и минусы. К экспертному мнению водителя Асадуллина прислушиваются в коллективе. Он не только знаток подвижного состава. Благодарные пассажиры также отмечают высокий уровень культуры обслуживания у данного водителя трамвая. Присущие водителю Асадуллину оптимизм и выдержка позволяют справиться с самыми ответственными заданиями. В дни матчей ЧМ-2018 его трамвай первым начинал движение спортивного маршрута S5 в сторону стадиона «Самара-Арена» и затем успешно перевозил футбольных болельщиков в течение всего отведенного времени. И. А. Асадуллин имеет награды.26 октября 2018 г. к ним добавилась Почетная грамота Губернатора Самарской области.
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