763 обращения граждан приняла общественная приемная регионального избирательного штаба Владимира Путина

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Два месяца работает общественная приемная регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. 763 обращений принято.«Это связано с тем доверием, которое испытывают граждане к кандидату в Президенты РФ Владимиру Владимировичу Путину. На все обращениябудут направлены ответы. Что касается статистики… В первую очередьэто обращения по поводу жилья, переселения из ветхого и аварийного жилья; во-вторых, люди обращаются с вопросами увеличения заработной платы, они хотят и готовы учиться, повышать квалификацию, посещать мастер-классы и семинары, чтобы повысить свой профессиональный уровень; актуален вопрос перерасчета пенсий; оплаты жилищно-коммунальных услуг.Мы сделали вывод, что необходимо повышать правовую грамотностьнаселения, проводить семинары и рассказывать о новых законодательных актах, изменениях в законы не только для населения, но и чиновников среднего звена, чтобы повлиять на ситуацию в целом.По переселению людей мы направили обращение федеральным коллегам и получили подтверждение, что программа переселения будет продлена, и мы будем иметь готовый реестр для исполнения. Правовой грамотностью населения ведем переговоры с вузами, чтобы была возможность готовитьстудентов по направлению «правовое просвещение», - комментирует Павел Покровский, зам. председателя регионального избирательного штаба кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба РИШ.