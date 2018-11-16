5 качеств идеального работника Самарской области
16 ноября 2018 11:28
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Аналитики HeadHunter проанализировали предложения о работе, размещенные в Самарской области, и выяснили, что больше всего работодатели нуждаются в ответственных сотрудниках – этот навык упоминался в 2018 году в 28% вакансиях.
Помимо «ответственности», лидируют по числу упоминаний в текстах предложений о работе также «коммуникабельность» (14% от всех вакансий в Самарской области), «стрессоустойчивость» (8%), «нацеленность на результат» и «самостоятельность» (по 6%).
Интересно распределение самых популярных soft skills по профессиональным областям. Например, наибольшей ответственности работодатели ждут от представителей сфер продаж (25% от общего количества вакансий с упоминанием этого навыка), маркетинга, рекламы и PR, административного персонала (по 7%). Ценится умение отвечать за результат в профобластях, связанных с транспортом/логистикой и производством (по 6%).
Находить общий язык и налаживать коммуникацию с разными людьми особенно важно в продажах (32%) и на административных позициях (7%). Нередко этот навык требуется от начинающих свой карьерный путь специалистов (6%). Не менее востребована коммуникабельность в работе маркетологов и специалистов по связям с общественностью (6%), а также представителей банковской сферы (5%).
Стрессоустойчивостью в представлении работодателей области, в первую очередь, должны обладать менеджеры по продажам, продавцы-кассиры, консультанты и другие представители профобласти продаж (24%), а также специалисты call-центров, администраторы, офис-менеджеры и т.д. – словом, административный персонал (9%). Формулировка «стрессоустойчивость» часто встречается в требованиях к кандидатам из транспортно-логистического сектора (7%), банковской и ИТ сфер (по 5%).
Влияют ли soft skills на уровень оплаты труда? Оказывается, да. На более высокий уровень оплаты труда могут претендовать кандидаты, разбирающиеся в бизнес-аналитике – средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях 50 000 рублей. Среднее финансовое вознаграждение специалистов с навыком проектного управления равняется 45 тысячам рублей. «Самостоятельность» в среднем «оценивается» в 40 тыс. рублей, «аналитическое мышление» – в 39 200 рублей. В вакансиях с упоминанием командной работы средний предлагаемый заработок составил 35 тысяч рублей.
Поскольку «стрессоустойчивость», «ответственность» и «коммуникабельность» являются самыми популярными навыками и чаще всего встречаются в предложениях о работе, то средняя зарплата в вакансиях с этими soft skills не превышает среднерыночный уровень оплаты труда – 30 тыс. рублей.
Фото pixabay.com
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