2-й армия на учениях под Самарой осваивает нестандартные способы ведения боя - командующий

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Поднятые ранее по тревоге военнослужащие двух мотострелковых бригад и управления 2-й Гвардейской общевойсковой армии осваивают на Рощинском полигоне в Самарской области нестандартные способы ведения боевых действий.– Возросшие огневые возможности наших соединений и опыт последних локальных конфликтов позволяет нам использовать нестандартные способы ведения боя, - сказал руководитель учения, командующий 2-й общевойсковой армией, генерал-майор Андрей Колотовкин. – Мы сейчас осваиваем такие способы обороны и наступления, где подразделения используются небольшими спешенными группами при прямом их взаимодействии с авиацией и артиллерией.Командующий отметил, что теперь даже небольшие подразделения получают онлайн информацию о местонахождении противника от авиации и беспилотных летательных аппаратов и могут оперативно принять решение. Им не нужно ждать пока информация до них дойдет от третьих лиц. Также подразделения могут напрямую передавать данные о местонахождении противника расчетам артиллерии, что существенно экономить время и боезапас. Мотострелки отходят от прямолинейных способов наступления и обороны, используются маневры.Учение началось 6 февраля и завершится сегодня, в нем принимают участие более 4 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО.