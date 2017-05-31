15 июня в приемной УПЧ в Самарской области планируется провести целевой прием граждан
31 мая 2017 15:13
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В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных в отношении граждан нарушений.
Внимание! Прием осуществляется по предварительной записи.
Телефон для записи на прием: 8(846)337-29- 03. Запись на прием осуществляется до 09.06.2017, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
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