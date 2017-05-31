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Новости /  Общество /  Социум  

15 июня в приемной УПЧ в Самарской области планируется провести целевой прием граждан

31 мая 2017 15:13
99
Посвящённый вопросам исполнительного производства, направленного на принудительное исполнение вступивших в законную силу решений судов и решений уполномоченных органов.
15 июня в 14-00 в приёмной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, состоится целевой прием граждан, посвящённый вопросам исполнительного производства, направленного на принудительное исполнение вступивших в законную силу решений судов и решений уполномоченных органов.

В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных в отношении граждан нарушений.

Внимание! Прием осуществляется по предварительной записи.

Телефон для записи на прием: 8(846)337-29- 03. Запись на прием осуществляется до 09.06.2017, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области. 



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Комментарии



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