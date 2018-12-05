130 экспонатов представил Самарский художественный музей на выставке в Москве
5 декабря 2018 15:22
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В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу 158 от Самарской области Александр Хинштейн, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева, руководитель департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности АО «ВДНХ» Екатерина Мочалина.
«Это исторический для Самары момент — одновременно такое количество работ наш художественный музей ни разу не вывозил за пределы города, — отметил на открытии выставки врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — У Самарского художественного музея впервые появилась уникальная возможность представить московской публике и гостям столицы богатство своей коллекции. Конечно, 130 работ — не вся коллекция, еще очень много настоящих жемчужин осталось в постоянной экспозиции и фондах нашего музея. Меня переполняет гордость за то, что Самара — второй город, который представляет свои работы на ВДНХ в рамках проекта «Резидент», и надеюсь, что эта выставка привлечет серьезное внимание и специалистов, и просто любителей изобразительного искусства».
Кураторами выставки выступают Лина Краснянская и Екатерина Мочалина. Над экспозицией работала целая команда, включая главного хранителя Самарского художественного музея Маргариту Кожевникову и реставратора Светлану Исанькину, самарских архитекторов Александра и Ольгу Филимоновых.
Гостям выставки представлены произведения русского изобразительного искусства периода первой половины XVIII века — 70-х годов XX века разных жанров: от светского портрета до авангарда и соцреализма, в том числе известные полотна «Две матери» В. Маковского, «Зима» А. Саврасова, «Боярышня» В. Сурикова, «Композитор А. Г. Рубинштейн» И. Репина, «Пейзаж» А. Лентулова, «Постройка дома» О. Розановой, а также произведения И. Крамского, И. Айвазовского, В. Серова, А. Бенуа, П. Кончаловского, С. Адливанкина, Д. Бурлюка. Также можно полюбоваться миниатюрами, панно, посудой из Китая, Японии, Индии XVII–XIX веков из собрания восточного искусства Самарского художественного музея.
С 5 декабря 2018 года по 31 марта 2019 года, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00 выставка доступна для посещения, передает пресс-служба облправительства.
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