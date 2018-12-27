8 детских садов и две новые школы заработали в 2018 году в Самарской области
27 декабря 2018 10:05
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В 2018 году в Самарской области активно создавались новые места в детских садах. На эти цели региону была выделена федеральная субсидия 419,5 млн рублей. В результате в регионе построено 8 новых детсадов, возвращено в систему образования еще 1 дошкольное учреждение. Всего до конца 2018 года должно быть введено в строй 1795 новых мест в детских садах, в том числе 405 мест для детей ясельного возраста (от 2 месяцев до 3 лет).
В День знаний 1 сентября 2018 года в регионе открыли свои двери для учеников две новых школы: Образовательный центр №1 в микрорайоне Кошелев-парк на 1360 мест и школа на 200 мест в селе Новодевичье Шигонского района. В то же время в губернии начато строительство и проектирование еще 6 новых школ, которые смогут принять более 8 тысяч учеников.
А с 2019 года расширение и модернизацию сети учебных учреждений губернии ускорит реализация приоритетного национального проекта «Образование».
В правительстве Самарской области создан проектный комитет по региональной составляющей нацпроекта, 10 декабря прошло его первое заседание. Уже подтверждены объемы финансирования нацпроекта на 2019 год – они составят 1 млрд 224,6 млн руб., в том числе 336 млн руб. - из федерального бюджета, 790 млн руб. – из областного, не менее 68,6 млн руб. должны вложить муниципалитеты.
В рамках национального проекта в Самарской области планируется реализация восьми региональных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность", "Учитель будущего", "Поддержка семей, имеющих детей" и "Новые возможности для каждого".
До 2025 года в регионе должно быть построено не менее 25 новых объектов общего образования, федеральный бюджет выделит на это более 2 млрд руб. Уже подтверждены объемы финансирования проектов из федерального бюджета на 2019 год. Общие поступления средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Образование" ожидаются в объеме 366 млн руб., затраты областного бюджета планируются в объеме 790 млн руб., не менее 68,6 млн руб. должны вложить муниципалитеты.
Так, например, в рамках федерального проекта "Современная школа" будет выделено 264,3 млн руб. на создание новых мест в общеобразовательных организациях и 62,4 млн руб. — на создание центров цифрового и гуманитарного профилей в школах на селе и малых городах.
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян: «Сегодня у Самарской области есть ряд серьёзных преимуществ, которые позволят нам успешно реализовать национальный проект. Здесь и значительный (около 35 млрд руб.) объем областных средств, направляемых на развитие отрасли, что говорит о ее приоритете для региональных властей, и компактность территории, что повышает доступность качественного образования для населения, и государственная модель управления образованием, позволяющая выстраивать единую образовательную политику на территории всей губернии».
pixabay.com
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