8 детских садов и две новые школы заработали в 2018 году в Самарской области

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В 2018 году в Самарской области активно создавались новые места в детских садах. На эти цели региону была выделена федеральная субсидия 419,5 млн рублей. В результате в регионе построено 8 новых детсадов, возвращено в систему образования еще 1 дошкольное учреждение. Всего до конца 2018 года должно быть введено в строй 1795 новых мест в детских садах, в том числе 405 мест для детей ясельного возраста (от 2 месяцев до 3 лет).В День знаний 1 сентября 2018 года в регионе открыли свои двери для учеников две новых школы: Образовательный центр №1 в микрорайоне Кошелев-парк на 1360 мест и школа на 200 мест в селе Новодевичье Шигонского района. В то же время в губернии начато строительство и проектирование еще 6 новых школ, которые смогут принять более 8 тысяч учеников.А с 2019 года расширение и модернизацию сети учебных учреждений губернии ускорит реализация приоритетного национального проекта «Образование».В правительстве Самарской области создан проектный комитет по региональной составляющей нацпроекта, 10 декабря прошло его первое заседание. Уже подтверждены объемы финансирования нацпроекта на 2019 год – они составят 1 млрд 224,6 млн руб., в том числе 336 млн руб. - из федерального бюджета, 790 млн руб. – из областного, не менее 68,6 млн руб. должны вложить муниципалитеты.В рамках национального проекта в Самарской области планируется реализация восьми региональных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность", "Учитель будущего", "Поддержка семей, имеющих детей" и "Новые возможности для каждого".До 2025 года в регионе должно быть построено не менее 25 новых объектов общего образования, федеральный бюджет выделит на это более 2 млрд руб. Уже подтверждены объемы финансирования проектов из федерального бюджета на 2019 год. Общие поступления средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Образование" ожидаются в объеме 366 млн руб., затраты областного бюджета планируются в объеме 790 млн руб., не менее 68,6 млн руб. должны вложить муниципалитеты.Так, например, в рамках федерального проекта "Современная школа" будет выделено 264,3 млн руб. на создание новых мест в общеобразовательных организациях и 62,4 млн руб. — на создание центров цифрового и гуманитарного профилей в школах на селе и малых городах.Министр образования и науки Самарской области: «Сегодня у Самарской области есть ряд серьёзных преимуществ, которые позволят нам успешно реализовать национальный проект. Здесь и значительный (около 35 млрд руб.) объем областных средств, направляемых на развитие отрасли, что говорит о ее приоритете для региональных властей, и компактность территории, что повышает доступность качественного образования для населения, и государственная модель управления образованием, позволяющая выстраивать единую образовательную политику на территории всей губернии».

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