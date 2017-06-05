450 детей Самарской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут на Чёрном море
5 июня 2017 16:27
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Как рассказала заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьёва, в этом году на Чёрное море получили путёвки 450 детей Самарской области в возрасте от 7 до 14 лет.
«На море поехали дети из многодетных малообеспеченных семей, а также ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации – воспитанники наших центров помощи для детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них есть очень талантливые и одарённые дети, причём в самых разных сферах. Очень важно оказывать им поддержку, помогать им развивать свои таланты, но и не забывать об их оздоровлении».
Отдых детей организован за счёт средств областного бюджета. Для детей путевки бесплатные.
3 июня дети отправились в Краснодарский край, 5 июня прибыли на место.
Возвращение будет организовано 24 июня 2017 года.
Отправка детей осуществляется на вагонах последних лет выпуска, с кондиционерами и биотуалетами, организовано горячее питание. Детей сопровождали медики и педагоги. При подготовке в рейс детских вагонов Куйбышевским филиалом АО «ФПК» особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности и комфортным условиям для путешествия, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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