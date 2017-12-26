26 декабря в эфире ТРК «Губерния» выйдет телеверсия церемонии награждения акции «Народное признание»

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Напомним, 25 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной десятой областной общественной акции «Народное признание».Акция призвана определить самых достойных в Самарской области людей, тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.В 2017 году заявки на участие принимались по 7 номинациям: «Экология и Открытие», «Гражданская активность» «Надежда и Опора», «Рожденные в сердце России», «Признание и Уважение», «Команда созидания» и «Единство и Успех», сообщает пресс-служба облправительства.