377 человек открыли собственное, получив финансовую поддержку от службы занятости СО

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Поддержка самозанятости граждан решает не только проблемы занятости, но и способствует социально-экономическому развитию муниципалитетов. В 2018 году госуслугу получили 1417 человек, из них 377 – уже открыли собственное дело, получив финансовую поддержку от службы занятости СО.Собственное дело открываются в таких сферах деятельности, как сфера услуг, образовательная деятельность, с/х, транспорт и т.д.. Успешно развиваются детский центр развития «Даринка» (Новокуйбышевск), производство по выращиванию грибов (Жигулевск), ветклиника «Хатико» (Сергиевск).Стоит отметить, что свыше 70% созданных за последние 3 года микропредприятий продолжают работать, что свидетельствует об актуальности и востребованности данного направления.Минтруд СО, передает пресс-служба Минтруда СО.