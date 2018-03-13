95 человек из Самарской области принимают участие в форуме «Россия – страна возможностей»

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13 марта в Москве начал свою работу всероссийский форум «Россия – страна возможностей». Он объединит перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников – кадровую и интеллектуальную элиту России. В течение дня более 6000 участников, представляющих 14 проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», посетят 31 площадку: офисы госкорпораций и ведомств, крупных частных компаний, образовательные, культурные и спортивные учреждения. В первый день форума для участников подготовлена насыщенная экскурсионно-образовательная программа. Значительная часть программы включает лекции и мастер-классы, посвященные таким темам, как управление, лидерство, внедрение современных технологий, предпринимательство, социальные инициативы. От Самарской области на форум отправилось 95 участников.Напомним, организаторы проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина – крупнейшие образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты.В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прочитает лекцию «Современная культура и инновации». В рамках экскурсии по офису «Яндекса» директор по маркетингу сервисов компании Андрей Себрант выступит с лекцией «Искусственный интеллект, который незаметно изменил мир», а директор по распространению технологий Григорий Бакунов расскажет об экспериментах в «Яндексе» на примере сервиса «Яндекс.Здоровье». Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин представит презентацию высокоскоростной магистрали «Евразия».Кроме того, во время экскурсионно-образовательного дня участники проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей» посетят такие площадки, как Министерство иностранных дел Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», «Авиационная школа Аэрофлота», ПАО «Сбербанк» Agile Home, Mail.Ru Group, «Парк легенд. Музей хоккейной славы», Госфильмофонд и другие.В первый день форума для участников запланировано посещение культурных мероприятий Москвы: ведущие театры, разнообразные музеи и выставки.Программа форума 14-15 марта охватит такие ключевые темы, как государство и институты в современном мире, внедрение новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья, здоровье.С участниками проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей» встретятся ведущие эксперты из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы, сообщает пресс-служба облправительства.