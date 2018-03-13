Я нашел ошибку
Главные новости: 
За награды боролись 56 сильнейших юношей и девушек континента (до 22 лет).
На первенстве Европы по настольному теннису серебро завоевала самарская спортсменка Валерия Щербатых
Аналитики: 60 банков в 2018 году лишатся лицензий В зоне риска — банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации.
Аналитики: 60 банков в 2018 году лишатся лицензий
На молодёжном первенстве Европы по настольному теннису впервые финал был чисто самарским Маша Тайлакова обыграла Леру Щербатых.
На молодёжном первенстве Европы по настольному теннису впервые финал был чисто самарским
МРОТ в Самарской области подняли до уровня прожиточного минимума
МРОТ в Самарской области подняли до уровня прожиточного минимума
В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи Мероприятие состоится 16 марта.
В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи
На встрече с Президентом Дмитрий Азаров представил ряд вопросов, решение которых требует поддержки федерального центра
На встрече с Президентом Дмитрий Азаров представил ряд вопросов, решение которых требует поддержки федерального центра
В самарской библиотеке откроется выставка в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта»
В самарской библиотеке откроется выставка в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта»
Минтранс РФ предлагает ввести для ЧМ по футболу новый дорожный знак Он поможет предотвратить помехи дорожному движению при въезде в города, принимающие ЧМ.
Минтранс РФ предлагает ввести для ЧМ по футболу новый дорожный знак
сегодня  Вторник, 13 марта, 14:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/03:
USD 56.61
-0.19
EUR 69.8
-0.73
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

95 человек из Самарской области принимают участие в форуме «Россия – страна возможностей»

13 марта 2018 10:08
143
95 человек из Самарской области принимают участие в форуме «Россия – страна возможностей» Мероприятие объединит кадровую и интеллектуальную элиту России.
Мероприятие объединит кадровую и интеллектуальную элиту России.

13 марта в Москве начал свою работу всероссийский форум «Россия – страна возможностей». Он объединит перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников – кадровую и интеллектуальную элиту России. В течение дня более 6000 участников, представляющих 14 проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», посетят 31 площадку: офисы госкорпораций и ведомств, крупных частных компаний, образовательные, культурные и спортивные учреждения. В первый день форума для участников подготовлена насыщенная экскурсионно-образовательная программа. Значительная часть программы включает лекции и мастер-классы, посвященные таким темам, как управление, лидерство, внедрение современных технологий, предпринимательство, социальные инициативы. От Самарской области на форум отправилось 95 участников.
Напомним, организаторы проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина – крупнейшие образовательные организации, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты.
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прочитает лекцию «Современная культура и инновации». В рамках экскурсии по офису «Яндекса» директор по маркетингу сервисов компании Андрей Себрант выступит с лекцией «Искусственный интеллект, который незаметно изменил мир», а директор по распространению технологий Григорий Бакунов расскажет об экспериментах в «Яндексе» на примере сервиса «Яндекс.Здоровье». Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин представит презентацию высокоскоростной магистрали «Евразия».

Кроме того, во время экскурсионно-образовательного дня участники проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей» посетят такие площадки, как Министерство иностранных дел Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», «Авиационная школа Аэрофлота», ПАО «Сбербанк» Agile Home, Mail.Ru Group, «Парк легенд. Музей хоккейной славы», Госфильмофонд и другие.

В первый день форума для участников запланировано посещение культурных мероприятий Москвы: ведущие театры, разнообразные музеи и выставки.
Программа форума 14-15 марта охватит такие ключевые темы, как государство и институты в современном мире, внедрение новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья, здоровье.
С участниками проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей» встретятся ведущие эксперты из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
13 марта 2018  13:37
В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи Мероприятие состоится 16 марта.
В Самаре пройдет День бесплатной юридической помощи
Мероприятие состоится 16 марта. Социум
78
13 марта 2018  12:04
В Ставропольском районе прошел конкурс-эстафета
В Ставропольском районе прошел конкурс-эстафета "ПДД – для всей семьи!"
Участниками конкурса стали ученики 5-х классов с мамами и папами. Социум
115
13 марта 2018  11:55
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
Будущие мамы получат также возможность больше узнать о роддоме, нюансах предстоящих родов, поговорить с медицинским персоналом. Социум
111
Весь список

Здравоохранение
12 марта 2018  22:06
Советы, как сохранить женское здоровье, дает заведующий женской консультацией Самарской городской клинической поликлиники №15 Валерий Дорожкин.
Советы доктора: Как сохранить женское здоровье
Советы, как сохранить женское здоровье, дает заведующий женской консультацией Самарской городской клинической поликлиники №15 Валерий Дорожкин.   Здравоохранение
292
12 марта 2018  14:07
В ходе выездных приемов представители регионального минздрава знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам.
Представители минздрава проведут выездной прием граждан в Сызрани
В ходе выездных приемов представители регионального минздрава знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц... Здравоохранение
182
12 марта 2018  13:27
Современный диагностический центр открылся в Куйбышевском районе Самары Он будет принимать более 70 человек в день.
Современный диагностический центр открылся в Куйбышевском районе Самары
Он будет принимать более 70 человек в день. Здравоохранение
596
Весь список
Новости медицины
22 февраля 2018  19:32
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
 Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться.  Новости медицины
398
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
304
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
587
Весь список
Туризм
11 марта 2018  09:26
Власти Калининградской области не планируют вводить курортный сбор
Власти Калининградской области не планируют вводить курортный сбор
Туристический поток на территорию региона в текущем году вырастет на 15–17%.  Туризм
424
8 марта 2018  12:31
В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания
В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа. Туризм
590
8 марта 2018  09:40
23% жителей Самары предпочитают проводить лето на русских курортах
23% жителей Самары предпочитают проводить лето на русских курортах
Многие что любят проводить лето на даче или в деревне. Туризм
608
Весь список
Образование
12 марта 2018  20:38
Поздравляя абсолютного победителя, Дмитрий Азаров подчеркнул, что итоги конкурса «Учитель года» являются ярким подтверждением высочайшего уровня самарского образования.
Дмитрий Азаров уверен, что «Лучший учитель Самарской области-2018» достойно представит регион на федеральном уровне
Поздравляя абсолютного победителя, Дмитрий Азаров подчеркнул, что итоги конкурса «Учитель года» являются ярким подтверждением высочайшего уровня... Образование
256
12 марта 2018  17:30
Дмитрий Азаров вручил ключи от нового автомобиля учителю года Екатерине Балькиной
Дмитрий Азаров вручил ключи от нового автомобиля учителю года Екатерине Балькиной
  Образование
661
7 марта 2018  14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.
Политех и Самарский университет организуют совместную проектно-аналитическую сессию
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.  Образование
405
Весь список

Культура
13 марта 2018  13:18
В самарской библиотеке откроется выставка в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта»
В самарской библиотеке откроется выставка в рамках проекта «Максим Горький: грани таланта»
Мероприятие приурочено приуроченного к 150-летию со дня рождения писателя. Культура
69
12 марта 2018  19:55
«... ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем «Пять вечеров» смогли исправить негативное впечатление от гастролей театра».
Официальное заявление театра «Современник» по поводу инцидента в Самаре
«... ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем... Культура
260
12 марта 2018  11:20
Открытие фотовыставки «Самарский взгляд-2017» состоится в галерее «Новое пространство» На нем пройдет награждение победителей конкурса.
Открытие фотовыставки «Самарский взгляд-2017» состоится в галерее «Новое пространство»
На нем пройдет награждение победителей конкурса.  Культура
222
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
397
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
732
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
711
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
452
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
684
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
628
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1291
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
812
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
893
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1504
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
815
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3978
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2300
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2743
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2643
Весь список

Мероприятия
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
В Самаре пройдет областная общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!»
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Весь список
Популярное
за сегодня

С 1 апреля в Самарской области вводится ограничение движения для большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам

899

СМИ узнали о гонораре Михаила Ефремова за главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим» в Самаре

567

В Красноглинском районе города Самара пропали две женщины

471
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53698

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

23823

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4454
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда