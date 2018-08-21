25 августа Самаре пройдет акция «С Дядей Степой - в 1 класс!»

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В рамках ежегодной областной акции «С Дядей Степой – в 1 класс!» ГУ МВД России по Самарской области совместно с Общественным советом при региональном главке в выставочном центре "Экспо-Волга" проведут мероприятие, направленное на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Для детей, оставшихся без попечения родителей, детей сотрудников органов внутренних дел, а также всех желающих будут работать несколько площадок, организованных различными службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области.Посетители смогут увидеть показательные выступления бойцов спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков, кинологов со служебными собаками. Всем желающим представится возможность пострелять в электронном тире, сотрудники ГИБДД покажут раритетный транспорт и проведут мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Гости смогут посетить выставку поделок и рисунков конкурса «Полицейский Дядя Степа», посмотреть на награждение победителей, а также подкрепиться горячей кашей с чаем.Участников ждут конкурсы и призы, сообщает облМВД.